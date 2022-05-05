Чебоксары, 5 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Батыревском районе Чувашии проводится проверка информации о канализационном сливе. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канализация

Надзорное ведомство с привлечением специалистов контролирующих органов инициировало проверку информации, опубликованной в интернете, «о сливе нечистот в неустановленное место» на территории Батыревского района.

В ходе проверки установят «подробные обстоятельства произошедшего» и дадут оценку работоспособности местных очистных сооружений.

«В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их реальное устранение и привлечение виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году Батыревском районе в реке Була по итогам исследования выявлено превышение концентрации вредных веществ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в селе Батырево произошло несколько ЧП. Сначала «сложилась» пополам водонапорная башня: по одной из версий, обрушилась, по другой — демонтирована. После этого вблизи одного из многоквартирных домов обрушилась газопроводная труба. Также в 2021 году в Батыревском районе в доме культуры в деревне Татмыш-Югелево обрушился потолок.