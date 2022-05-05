Краснодар, 5 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по строительству нового аэропорта Краснодара, сообщили 5 мая в пресс-службе администрации края.

Krr.aero Международный аэропорт Краснодара

Проект, по информации ведомства, учитывает все потребности и логистику приёма пассажиров.

Новый аэропорт, согласно проекту, позволит принимать ежегодно более 7,5 млн пассажиров, пропускная способность аэропорта вырастет до 3,2 тысячи человек в час. Площадь нового аэровокзала составит около 80 тысяч квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, проект нового аэровокзального комплекса Краснодара был представлен ещё в 2019 году, общий объём инвестиций в проект развития аэропорта оценивался тогда в 24,1 млрд руб. В марте 2021 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил о том, что новый аэровокзал Международного аэропорта Краснодара сдадут до конца 2023 года. Позже начало строительства было анонсировано на апрель 2022 года.

Добавим, что сегодня Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II обслуживает 40 авиакомпаний и 58 внутренних и международных направлений. С 24 февраля в краснодарском аэропорту в числе 11 аэропортов юга и центра России действует режим временного ограничения полетов.