Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В государственный Эрмитаж из Франции вернулись более 60 экспонатов, которые выставлялись на выставке «Новое искусство из коллекции братьев Морозовых» в Париже, сообщили 5 мая в пресс-службе музея.

пресс-служба Эрмитажа. Возвращение экспонатов в Эрмитаж

Как уточнили в Эрмитаже, экспонаты возвращались на территорию России согласно графику: 15 рейсами, начиная с 14 апреля. Последние машины с предметами из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина и Эрмитажа пересекли российскую границу 2 мая и уже доставили экспонаты в свои музеи.

«Первое реставрационное обследование показало, что состояние сохранности экспонатов — хорошее», — сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Напомним, выставка «Новое искусство из коллекции братьев Морозовых» проходила с 22 сентября 2021 года по 3 апреля 2022 года в здании Фонда Louis Vuitton в Париже. Там были представлены картины, графические работы и скульптуры — шедевры изобразительного искусства конца XIX — начала XX века, созданные французскими и российскими живописцами из коллекций Эрмитажа (65), Русского музея (2), ГМИИ имени А. С. Пушкина (67), Государственной Третьяковской галереи (33).

Выставка в Париже была частью серии манифестаций, посвящённых памяти великих русских коллекционеров. В июне одновременно откроются выставки о братьях Морозовых в ГМИИ и о Сергее Щукине в Эрмитаже.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в середине апреля в Эрмитаж вернулись экспонаты, задержанные на границе России и Финляндии таможенными службами соседней страны.