Ярославль, 5 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Ярославле определена подрядная организация, которая займется реконструкцией театра юного зрителя. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Yarregion.ru Театр юного зрителя в Ярославле

Контракт на работы по капитальному ремонту в театре юного зрителя (ТЮЗ) подписан с ООО «Виннер» из Ярославля. Подрядная организация должна выполнить модернизацию механики сцены и постановочного освещения в зале, провести ремонт кровли, замену витражей и окон в здании, а также отремонтировать системы отопления, электроснабжения и вентиляции в ТЮЗе. Цена контракта составила 561,2 миллиона рублей. Финансирование ремонта осуществляется в рамках нацпроекта «Культура». Работы должны начаться с 1 июня 2022 года, а завершиться к 30 июня 2024 года.

ООО «Виннер» в Ярославле и ранее работал на крупных строительных подрядах. Так данная фирма отвечала за строительство двух детских садов на улице Дядьковская, изначальные сроки сдачи объектов были под вопросам, подрядную организацию ускоряли при участии врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева и мэра Ярославля Владимира Волкова. В 2022 году оба детских сада были сданы, а работы по ним оплачены.