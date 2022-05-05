Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в рамках уборки города в течение всего апреля 2022 года не удалось добиться 100-процентной чистоты. Об этом 5 мая заявил журналистам председатель Жилищного комитета Петербурга Олег Зотов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Причиной, в том числе, стали холодные погодные условия.

ИА REGNUM Уборка города коммунальными службами

В Петербурге в рамках месячника благоустройства устранили более 80 тысяч кв. метров дефектных покрытий на проезжей части и тротуаре. Кроме этого собрали и вывезли с уличной дорожной сети 5,5 тыс. кубометров мусора. В сутки расход воды для уборки города в среднем составлял десять тысяч кубометров. За месяц использовали 250 тыс. кубометров воды и три тысячи кубометров моющих средств.

За апрель 2022 года в Петербурге посадили 2600 деревьев. Изначально планировалось высадить больше, это не удалось осуществить из-за неподходящих погодных условий — земля была слишком холодной для посадки. Вместе с тем зелёные насаждения города пополнили 25 тыс. кустарников и 170 тыс. цветов.

«Я думаю, что в ближайшие дни всё это будет досажено, и мы войдём в ритм и обязательно высадим всё то, что планировали», — заявил председатель городского комитета по благоустройству Василий Пониделко.

Работы по подготовке города к летнему сезону также коснулись уборки внутриквартальных территорий, промывки фасадов, восстановления детских и спортивных площадок, покраски калиток и приведения к нормальному состоянию других объектов.

«Говорить о том, что стопроцентная чистота достигнута — это преждевременно, поскольку в ряде случаев уборка требует нескольких подходов. Основной объём мусора из прошлогодней листвы с внутриквартальных территорий уже выведен. Но эти работы сейчас продолжаются в плановом режиме», — заявил глава Жилкомитета Олег Зотов.

Вместе с тем, несмотря на сложные условия нынешней весны, жилищники Петербурга справились с запланированным объёмом работы. Зотов подчеркнул, что они выполнили необходимые мероприятия для того, чтобы на майские праздники город радовал жителей и гостей города чистотой и порядком.

Напомним, 30 апреля в Санкт-Петербурге прошёл общегородской субботник, на который вышли как жители города, так и представители правительства и муниципалитетов. Субботник в конце апреля стал кульминацией месячника по уборке города.