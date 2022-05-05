Таллин, , 12:20 — REGNUM Более 84 000 совершеннолетних жительниц Эстонии пройдут в 2022 году скрининговое обследование для обнаружения рака молочной железы. Об этом сообщила пресс-служба больничной кассы страны, отметив, что речь идет о рекордном количестве участниц обследования.

Символ борьбы с раком молочной железы James Palinsad

Больничная касса запустила информационную кампанию «Здоровье груди в твоих руках!», особо подчеркивается, что рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим.

Исследования груди проведут все крупные больницы Эстонии и клиники, специализирующиеся на заболеваниях молочной железы. К тому же, разные уголки Эстонии посетят автобусы для проведения маммографии. «Впервые мы будем рассылать женщинам SMS-сообщения о том, что специальный автобус прибудет в регион, где они проживают», — сообщила член правления кассы Майви Парв.

В год в Эстонии рак груди диагностируют почти у тысячи женщин. Самое большое число случаев — в Харьюмаа (Таллин и пригороды) и Ида-Вирумаа (северо-восток), где такой диагноз ставят 400 и 100 женщинам в год соответственно. Более четверти женщин узнают о своем диагнозе благодаря скрининговому исследованию.