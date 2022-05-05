Бухарест, 5 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Руководителю Национального управления централизованных закупок при правительстве Румынии Корнелии Надь предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением в связи с одним из первых приобретений, сделанных румынским государством в начале пандемии коронавируса. Об этом 5 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По версии следствия, Надь может быть причастна к махинациям с заключением в 2020-м году рамочного договора на закупку медицинских масок на сумму более 50 млн леев ($10 млн).

«Поскольку компания-исполнитель не могла выполнить условия контракта, несколько документов были подделаны, что позволило ей избежать уплаты в румынскую казну штрафов в размере12 786 706 леев», — говорится в заявлении Антикоррупционного бюро Румынии.

Предполагается, что посредники во главе с Надь получили прибыль в размере около 600 тыс. леев ($128 тыс.).

Ведется следствие. Если вина высокопоставленной чиновницы будет доказана в суде, ей грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.