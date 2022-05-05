Белград, 5 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу об аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнило позицию Сербии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Europeanwesternbalkans.com Александр Вучич

«Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. Обо всем этом я буду говорить завтра (в обращении к гражданам), в политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее», — сказал Вучич журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вучич заявил, что Сербия сохранит статус военно-нейтральной страны, которой она является.

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