Вашингтон, 5 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Страны ЕС, вместо того, чтобы оплачивать России ее спецоперацию на Украине, должны пойти на большие экономические и иные лишения ради Киева, заявил профессор кафедры биоэтики Принстонского университета Питер Сингер в статье, вышедшей 4 мая в Project Syndicate.

Георгий Гапон

Сингер задается вопросом, «правильно ли поступают европейские страны, продолжая выплачивать России €1 млрд ежедневно за энергоносители», понимая, что финансируют операцию по денацификации Украины. Несмотря на заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что продолжение торговли с Россией чревато тем, что Москве «никакой нужды серьёзно подходить к мирным переговорам», о том, что отказаться от импорта нефти и газа, в ЕС сейчас речь не идет.

Так, комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони отметил лишь, что «ЕС уменьшит зависимость от нефти и газа из России на две трети к концу года — и до нуля к 2027 году», а крупнейший в Европе покупатель российских энергоносителей Германия изменила первоначальный график отказа от импорта нефти, сдвинув его с конца года на конец лета. При этом импорт газа будет продолжаться. В свою очередь, Польша также проявляла колебания: изначально Варшава призывала к европейскому эмбарго на нефть и газ из России, но затем проголосовала против него.

По мнению Сингера, «от лицемерия» Польшу спасло лишь одностороннее решение России перекрыть в страну — а также в Болгарию поставки, потому что они стали «недружественными» и отказываются платить за газ в рублях. Теперь у этих двух стран есть шанс продемонстрировать остальной Европе, что жизнь может продолжаться и без российского газа.

«Сколько боли должны быть готовы стерпеть европейцы?» — задается вопросом автор.

Он указывал на то, что, по оценкам аналитика по сырьевым товарам в банке UBS Group AG Джованни Стауново, если ЕС «введёт полные санкции против российской нефти, это будет равнозначно заявлению, что завтра ваша зарплата уменьшится на 40%, и вам надо будет продолжать жить так, будто ничего не случилось».

«Но почему европейцы должны продолжать жить так, будто ничего не случилось?» — заявил Сингер.

«Европейские страны могли бы отреагировать на явное нарушение Россией устава ООН, объявив России войну и направив свои вооружённые силы на помощь борющейся Украине. Но они выбрали менее рискованный курс — экономические санкции и поставки оружия Украине», — добавил он.

Из-за того, что санкции стали альтернативой боевым действиям, можно иначе оценить те жертвы, которые вполне резонно ожидать от стран, выплачивающих России деньги за потребляемые ими энергоносители. Кроме того, подобные жертвы, на которые страны Европы пошли бы ради Украины, не стали бы чистым альтруизмом.

Дело в том, уверен американский профессор, что Россия под разговоры о «мнимых» фактах притеснения русскоязычного населения, которые послужили «предлогом» для начала спецоперации России, может попытаться проложить путь к Приднестровью.

«Аналогичные предлоги могут появиться и в других странах, которые когда-то были частью СССР и где в составе населения есть русскоязычные. Украина сейчас — это передовая линия сопротивления путинским попыткам восстановить российское господство над регионами, которые подчинялись СССР, а до этого российским царям», — указал Сингер.

По его мнению, в случае капитуляции вооруженных сил Украины «Эстонии, Латвии, Литве и Польше пришлось бы беспокоиться по поводу собственной безопасности». При этом поскольку все эти страны входят в НАТО, бремя их обороны пало бы на плечи всех членов альянса. Поэтому предотвратить захват бывшей советской республики — значит сделать долгосрочную инвестицию в дело свободы, демократии и верховенства международного права.

Кроме того, отказ от российских энергоносителей стал бы шагом для стран Европы по выполнению обязательств, взятых на себя в Рио-де-Жанейро в 1992 году с целью не допустить опасного антропогенного изменения климата.

«Леся Василенко, председатель украинского парламентского подкомитета по вопросам изменения климата, предлагает восстанавливать разрушенные отрасли Украины с использованием новых технологий, чтобы они работали на чистых источниках энергии», — напомнил Сингер.

«У Евросоюза сейчас есть дополнительный повод ускорить достижение своей цели — сделать Европу первым климатически нейтральным континентом», — добавил он.