Берлин, , 12:41 — REGNUM Сложное положение Сербии в вопросе Косово и Метохии дополнительно усложнило заявление президента России Владимира Путина о том, что ДНР и ЛНР стали независимым на основании прецедента Международного суда ООН о Косово. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 5 мая в Берлине, после встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Встреча Владимира Путина с Александром Вучичем Kremlin.ru

Вучич отметил, что положение Сербии стало «почти невыносимым», при этом не по её вине.

«Наше положение трудное, в любом случае ужасно сложное, при этом дополнительно усложненное заявлениями президента Путина. Обо всем этом я буду говорить 6 мая. Я боюсь того, что последует в будущем», — процитировал телеканал Н1 слова Вучича.

Напомним, что Александр Вучич планирует обратиться к гражданам Сербии 6 мая.

Ранее президент Путин во время переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил о том, что Международный суд ООН своим решением по Косово создал прецедент, который открыл для ДНР и ЛНР возможность провозгласить независимость без согласия Киева.