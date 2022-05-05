Тбилиси, , 12:16 — REGNUM Жалобы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на проблемы с психикой не могут стать основанием для его освобождения из тюрьмы, так как эти проблемы ранее не помешали ему стать президентом страны. Об том заявил в ходе брифинга председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нам давно известно про проблемы с психикой у Саакашвили, но люди с подобными проблемами с психикой дважды избирали его президентом, что было очень тяжело для нашей страны. Те же люди, которые раньше избирали Саакашвили с психическими проблемами президентом, теперь требуют его освобождения из-за психических проблем», — сказал Кобахидзе.

Он заявил, что, если психические проблемы не были помехой для Саакашвили, чтобы занимать пост президента, то он также может и отбывать наказание в тюрьме. В том же время Кобахидзе не исключил, что экс-президента могут перевести в клинику для душевно больных.

Напомним, Саакашвили и его сторонники в апреле снова начали жаловаться на его плохое самочувствие. Он якобы не может нормально питаться из-за проблем с психикой. Лояльные к нему врачи говорят, что экс-президенту поможет только лечение за границей. В пенитенциарной службе минюста республики опровергли распространяемую сторонниками Саакашвили информацию о резком ухудшении его здоровья.

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