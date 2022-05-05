Боровск, Калужская область, 5 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Боровске Калужской области руководитель районного кадрового центра «Работа России» Герман Заболотнов совместно с представителем группы компаний, занимающихся фермерством Татьяной Якуниной, посетили пункт временного пребывания граждан, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую Народные Республики. Об этом 5 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области На мини-ярмарке вакансий для эвакуированных с Донбасса.

В рамках рабочего визита, для желающих трудоустроиться была проведена мини-ярмарка вакансий. В базе вакансий районного кадрового центра содержится информация о 538 рабочих местах.

«Наш кадровый центр работает с гражданами из ДНР и ЛНР с первых дней их пребывания в регионе. Заинтересованные в трудоустройстве могут обратиться к нам. Нашими специалистами ведётся сопровождение процесса трудоустройства, оказывается необходимая консультационная помощь», — отметил Герман Заболотнов.