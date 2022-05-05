Уфа, 5 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Четыре единицы лесопожарной техники поступили в помощь лесоводам в Башкирии. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

R-19.ru Лесопожарная техника

Сообщается, что оснащение лесоводов республики лесопожарной и лесохозяйственной техникой проходит в рамках реализации республиканского проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

В текущем году подведомственным министерству лесного хозяйства учреждениям поступили тяжелый бульдозер ДСТ Урал, седельный тягач МАЗ, высокопроходимый УАЗ, автомобиль Нива повышенной проходимости.

«Важной задачей в условиях высоких рисков возникновения лесных пожаров и высоких классов пожарной опасности в лесах является быстрое обнаружение возгораний и выезд лесопожарных служб на тушение. Благодаря данной технике работа по контролю за лесопожарной обстановкой проводится качественнее и, что важно, оперативнее», — приводит пресс-служба слова руководителя лесопожарного центра Башкирии Айрата Юсупова.

Новая техника была распределена по лесопожарным станциям республики.