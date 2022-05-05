Кемерово, 5 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области продолжает действовать особый противопожарный режим. На территории региона запрещено сжигать сухую траву и мусор, разводить костры, сообщили в кузбасском управлении МЧС России.

Дарья Драй ИА REGNUM Противопожарная служба

Сотрудники ведомства усиливают контроль за соблюдением требований пожарной безопасности и проводят рейды в частном жилом секторе.

По официальным данным, с начала особого режима уже возбуждено 110 административных дел, связанных с нарушением требований пожарной безопасности.