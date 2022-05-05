Париж, 5 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В данный момент во Франции наблюдается постоянный рост на продукты питания, при этом инфляция в стране в апреле увеличилась на 3%. Об этом 5 мая сообщает Le Monde.

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Уточняется, что в стране отмечен рост на такие продукты питания, как макароны, растительное масло, мука, говядина, кофе, сливочное масло, мясо птицы и крупы.

«Инфляция идёт в ритме крещендо», — заявили изданию по этому поводу эксперты.

Также указывается, что больше всего выросли цены за год на макароны — на 15,3%, далее идут замороженные бифштексы и мука (11,3%), и растительное масло (10%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с запросом данных о поставщиках, отказывающихся снижать отпускные цены на товары и в том числе — на продовольственные, обратилась к председателю президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорю Караваеву Генеральная прокуратура РФ.