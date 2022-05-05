Берлин, 5 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц может возглавить берлинскую «Герту». Об этом 5 мая сообщает Kicker.

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По информации издания, руководство «Герты» не видит перспектив сотрудничества с нынешним главным тренером Феликсом Магатом и хочет пригласить Шварца.

Отмечается, что Шварц является приоритетным вариантом для «Герты» на пост главного тренера.

Напомним, Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года. В текущем сезоне команда под его руководством занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 52 очка в 27 матчах.