* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 5 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Анас Хаккани, высокопоставленный деятель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что вскоре состоится собрание «религиозных учёных», чтобы обсудить вопрос об открытии школ для девочек. Он пообещал, что «проблемы школ для девочек будут решены». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

8am.af Школа для девочек в Афганистане

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ранее давали обещания вновь открыть школы для девочек. Напомним, прошло 229 дней с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили обучение девочек в средних и старших классах.

Зимой радикалы неоднократно обещали, что школы для девочек вновь откроются в начале нового учебного года (23 марта). Однако в этот день они воспрепятствовали открытию школ, и не пустили учениц в классы.

Действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвали резкую критику в стране и за рубежом. Позже талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что школы для девочек будут закрыты до тех пор, пока не будет принято решение о том, следует ли ученицам одеваться в соответствии с «нормами ислама».

Несмотря на широкую международную и внутреннюю критику, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему не соглашаются открыть школы для девочек старше шестого класса, и судьба образования миллионов девочек в Афганистане по-прежнему неясна.

Неясно, приведет ли встреча «богословов» к открытию школ для девочек, но Анас Хаккани сказал, что «люди скоро услышат хорошие новости» об этом.