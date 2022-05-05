Москва, 5 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Мощности газопровода «Северный поток — 2» будут использованы для газоснабжения регионов России. Об этом 5 мая сообщили в компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Избыточные мощности газопровода будут использованы для развития сети газоснабжения регионов Северо-Запада России. При этом если власти Германии всё же примут решение о вводе в эксплуатацию газопровода, то с полной загрузкой в работу может быть подключена только одна ветка.

«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод «Северный поток — 2» не используется, и с учётом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона Газпром принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток — 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», — сказано в заявлении компании.

Как сообщало ИА REGNUM, создание экологического фонда на севере Германии, который должен был защитить газопровод «Северный поток — 2» от санкций США, было ошибкой, заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг на пресс-конференции.