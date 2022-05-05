Москва, , 12:12 — REGNUM Жители России считают День Победы главным праздником страны. Планируют принять участие в праздничных мероприятиях 40%. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Символика празднования Дня Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Смотреть праздничный салют в честь Дня Победы собираются 28%, почти вдвое больше, чем в 2021 году (16%). Также граждане планируют провести 9 Мая на свежем воздухе: 23% будут гулять и отдыхать на природе (+7% с 2021 года).

Смотреть телевизор и фильмы о Великой Отечественной войне планируют 27%. Займутся дачным участком 19%, домашними делами 20%, . Будут принимать гостей или сами пойдут в гости 20% (+ 11%. с 2020 ода).

Опрос по телефону проведен 23 апреля 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, главные символы Дня Победы — военный парад (63%), акция «Бессмертный полк» (60%) и Георгиевская ленточка (55%).

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