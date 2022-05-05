Ставрополь, , 12:12 — REGNUM Главным транспортным проектом, включенным в новую стратегию развития Северного Кавказа до 2030 года, является дорога к Черному морю. Такое мнение высказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, комментируя сообщение об утверждении правительством РФ стратегии развития СКФО.

Отдых на море Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

По словам главы субъекта РФ, транспортная инфраструктура по сути является мощным экономическим драйвером, а проект короткой дороги на Черноморское побережье послужит мощным толчком к развитию туризма на всем российском Юге.

«Главным проектом в этой сфере названа автодорога от наших курортов к черноморским туристическим центрам. Ее строительство откроет принципиально новую страницу для туристической отрасли всего Юга России. Считаю, что этот проект очень важен для Ставрополья. Он способствует повышению динамики развития нашего региона и созданию перспектив увеличения благосостояния его жителей», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило новую стратегию развития Северного Кавказа до 2030 года. В нее вошел, в частности, проект строительства автомобильной дороги, соединяющий курорты Северо-Кавказского федерального округа с Черноморским побережьем. О необходимости этого путепровода десятилетиями говорили главы регионов Северного Кавказа, экономисты и эксперты.

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