Ставрополь, 5 мая 2022, 12:12 — REGNUM Главным транспортным проектом, включенным в новую стратегию развития Северного Кавказа до 2030 года, является дорога к Черному морю. Такое мнение высказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, комментируя сообщение об утверждении правительством РФ стратегии развития СКФО.
По словам главы субъекта РФ, транспортная инфраструктура по сути является мощным экономическим драйвером, а проект короткой дороги на Черноморское побережье послужит мощным толчком к развитию туризма на всем российском Юге.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило новую стратегию развития Северного Кавказа до 2030 года. В нее вошел, в частности, проект строительства автомобильной дороги, соединяющий курорты Северо-Кавказского федерального округа с Черноморским побережьем. О необходимости этого путепровода десятилетиями говорили главы регионов Северного Кавказа, экономисты и эксперты.
Читайте ранее в этом сюжете: Короткая дорога к Черному морю вошла в новую стратегию развития СКФО