Ставрополь, 5 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Главным транспортным проектом, включенным в новую стратегию развития Северного Кавказа до 2030 года, является дорога к Черному морю. Такое мнение высказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, комментируя сообщение об утверждении правительством РФ стратегии развития СКФО.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Отдых на море

По словам главы субъекта РФ, транспортная инфраструктура по сути является мощным экономическим драйвером, а проект короткой дороги на Черноморское побережье послужит мощным толчком к развитию туризма на всем российском Юге.

«Главным проектом в этой сфере названа автодорога от наших курортов к черноморским туристическим центрам. Ее строительство откроет принципиально новую страницу для туристической отрасли всего Юга России. Считаю, что этот проект очень важен для Ставрополья. Он способствует повышению динамики развития нашего региона и созданию перспектив увеличения благосостояния его жителей», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило новую стратегию развития Северного Кавказа до 2030 года. В нее вошел, в частности, проект строительства автомобильной дороги, соединяющий курорты Северо-Кавказского федерального округа с Черноморским побережьем. О необходимости этого путепровода десятилетиями говорили главы регионов Северного Кавказа, экономисты и эксперты.