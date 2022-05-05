Таллин, 5 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В среду, 4 мая, в Эстонию прибыл 441 военный беженец с Украины, в том числе 103 несовершеннолетних. Об этом сообщил Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии со ссылкой на собственные данные.

Цитата из фильма «World War Three: Inside the War Room» Эстония

Отмечается, что для большинства прибывших (237 человек) Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну Европы.

Всего с 27 февраля 2022 года Эстония приняла 35 575 беженцев с Украины. Но заявлений о предоставлении временной защиты на территории Эстонии было подано лишь 23 652 (33,6% от общего числа). В настоящий момент в учреждениях гостиничного сектора страны сейчас размещены 4 164 гражданина Украины.

Ранее правительство Эстонии сообщило, что страна готова разместить до 50 000 украинских беженцев.