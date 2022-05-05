Верхняя Пышма, Свердловская область, 5 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Свердловской области в результате крупного пожара на территории садоводческого товарищества «Исеть» погибла 71-летняя женщина. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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Её обнаружили в одном из жилых помещений. Проводится доследственная проверка. Точную причину гибели определят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что гражданка вела малоподвижный образ жизни. Возможно, именно по этой причине она не смогла вовремя заметить возгорание и спастись.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на площади 1500 кв. метров произошёл 4 мая. По данным МЧС, пострадало 12 строений.