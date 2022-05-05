Москва, 5 мая, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В настоящее время многие жители РФ стали если не экономить, то внимательнее относиться к своим расходам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал данные о том, что в РФ вырос спрос на квартиры низкого качества.

Светлана Шаповалова Жилье

«Если людям нужно решить жилищный вопрос здесь и сейчас, то в ситуации, когда кредитные ставки высоки, льготные условия недостижимы, а уровень дохода не самый высокий, то вариант с приобретением жилплощади экономкласса весьма приемлем. Действительно, сегодня многие граждане стали если не экономить, то внимательней относиться к своим расходам. Вероятно, это и стало причиной роста популярности недорогих предложений на рынке недвижимости, — сказал Демин. — Конечно, решающей будет экономическая ситуация в стране в целом. Продление льготной ипотеки до конца 2022 года и снижение ставки до 9% — это уже положительный тренд для покупателей новостроек. Но пока такие показатели существенно не ускорят продажи».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Мастеров заявил, что в России падает доверие к западным институтам, валютам и ценным бумагам, и вместо этого жители РФ вкладывают сбережения в покупку недвижимости.