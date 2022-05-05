Воронеж, , 12:10 — REGNUM Штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми заморозками объявлено в Воронежской области на 6 и 7 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Заморозки jill111

«Ночью и утром 6 и 7 мая 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологические явление — заморозки до — 3 градусов», — уточнили в МЧС.

Как сообщает ИА REGNUM, 5 мая в Воронежской области существенно похолодало — температура опустилась до +12 градусов в дневное время. В ночь на 6 мая синоптики ожидают около нуля, однако уже днём потеплеет до +15. В ночь на 7 мая будет около +2, а днём — около 17 градусов тепла. 8 мая днём воздух прогреется уже до +19, а 9 мая ожидается +17 градусов.