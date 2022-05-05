Таллин, 5 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В среду, 4 мая, из Эстонии сотрудниками Полиции безопасности (КаПо) страны был депортирован через Нарву в Россию Алексей Есаков, который является одним из организаторов акции «Бессмертный полк в Таллине». Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Moypolk.ru Бессмертный полк

По заявлению КаПо, в своем решении спецслужбы страны руководствовались соображениями государственной безопасности. По оценке КаПо, Алексей Есаков в течение многих лет якобы «публично разжигал межнациональную рознь и распространял кремлевскую пропаганду».

По утверждению эстонских спецслужб, Есаков оправдывал специальную военную операцию России на Украине. Его деятельность по отправке на территорию народных республик Донбасса гуманитарных грузов в период 2014–2018 годов названа отправкой «контрабанды на восток Украины».

Алексей Есаков — постоянный житель Эстонии, гражданин Российской Федерации, член правления НКО «Российские соотечественники Европы».

По сообщению общественного деятеля Эстонии Аллана Хантсома, при этом ни по одному их этих «смертных грехов» против Есакова не было заведено ни одного уголовного дела. Есаков, по словам Хантсома, опубликованным на его странице в социальной сети «ВКонтакте», был практически в одночасье депортирован без денег и вещей в Россию из страны своего постоянного проживания. В Эстонии у него остались пожилая мать и дети.