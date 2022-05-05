Ульяновск, , 12:09 — REGNUM Росавиация обновила перечень субсидируемых маршрутов на 2022 год. В их число вошли два рейса из Ульяновска, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В новой редакции, опубликованной 4 мая, в список субсидируемых направлений вошли почти 400 авиамаршрутов с участием 19 российских компаний. Из них два маршрута будут выполняться из Ульяновска: в Екатеринбург и Новосибирск. По данным направлениям самолёты будут летать дважды в неделю.

Согласно документу, воздушное расстояние из Ульяновска до Екатеринбурга составляет 837 км. Перелёты выполнит компания «Ред Вингс», вместимость воздушного судна — 100 мест. Что касается расходов, то софинансирование со стороны Свердловской и Ульяновской областей составит по 30,5%.

Рейсы Ульяновск — Новосибирск будет выполнять авиакомпания «Сибирь» на самолётах вместимостью 78 мест. Расстояние между городами составляет 2191 км,

Напомним, в 2022 году программа субсидирования авиаперевозок обойдётся федеральному бюджету в 9,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2022 года льготной авиаперевозкой воспользовалось более 715 тыс. жителей России.

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