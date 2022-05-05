Рамалла , 5 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) объявило о мобилизации всех своих сторонников. Об этом 5 мая сообщает агентство Quds со ссылкой на заявление группировки.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

Так, в ФАТХ призвали палестинцев к организации акций протеста по линии соприкосновения между палестинскими территориями и Израилем. В группировке также сообщили о подготовке марша палестинцев на Иерусалим для защиты исламских святынь, в частности — мечети Аль-Акса.

В ФАТХ заявили о готовности обеспечить безопасность Аль-Аксы на фоне сообщений и готовящихся провокациях со стороны израильских властей и групп радикально настроенных иудеев.