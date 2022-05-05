Москва, 5 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Информационные системы ФТС обладают достаточным запасом прочности, что обеспечит выполнение всех поставленных перед службой задач. Об этом 5 мая заявил руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Kremlin.ru Владимир Булавин

«Мы также в соответствии с постановлением правительства осуществляем мероприятия по недопущению вывоза из страны валюты и машин и механизмов, которые были ранее завезены и так необходимы для нашей экономики, нашей промышленности», — заявил Булавин.

«Во всех таможенных органах действует горячая телефонная линия. На уровне таможен еженедельно проходят встречи с бизнесом. Наши информационные системы работают устойчиво, обладают достаточным запасом прочности. Все задачи, которые стоят в настоящее время перед Федеральной таможенной службой, будут выполнены», — указал он.