Москва, 5 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Обвинения Германии о том, что Россия якобы связана с «кампаниями по дезинформации и пропаганде войны», беспочвенны. Об этом 5 мая заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев в эфире телеканала «Россия 24».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

«Мы, конечно, прочли высказывания госпожи федерального министра и, откровенно говоря, восприняли это с недоумением», — сказал Нечаев.

Он отметил, что попытки как-то связать деятельность посольства России с кампаниями по «дезинформации и пропаганде войны в интернете» являются совершенно беспочвенными и не соответствуют реальному положению дел.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что ряд платформ в интернете создаёт «идеальные условия для кампании по дезинформации и пропаганде войны, что на руку посольству РФ».