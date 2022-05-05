Оксана Переможенко, 5 мая 2022, 14:12 — REGNUM Неизвестные осквернили военное кладбище возле города Неймеген в Нидерландах, сообщает 4 мая информационный портал NU. nl.
На могильных плитах и стенах кладбища, на котором захоронены британские, канадские и австралийские военнослужащие, погибшие в годы Второй мировой войны, вандалы нарисовали свастики, украинские флаги и антироссийские лозунги. На данный момент местная полиция не установила подозреваемых.
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Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram.
«Уверен, что и не установит [полиция виновных]. И устанавливать не будет», — отреагировал «Отец Онуфрий».
«Так наглядно показывается европейским лидерам, кому они посылают оружие (во имя мира) и что фашизма на Украине нет!» — написал Алексей.
«Вот ведь беда, — и на русских не свалить… Уж больно все очевидно!» — с сарказмом добавила Елена.
«Ну, ничего, потерпите. Вы долгое время не видели возрождения фашизма на Украине, не видели, как людей жгли, как на площадях прыгали с призывами, как факельные шествия проходили. Теперь они пришли к вам в дом и скоро у вас начнётся прозрение. Это только цветочки — ягодки впереди…» — пишет Наталья.
«Гм… Странно, кто бы это мог быть? Может монголы или африканцы…» — смеется Dmitriy.
«Сами себя выдают. Вот пусть голландцы и задумаются. И британцы — тоже», — написала Мария.
«Что вырастили, то и ешьте…» — отреагировал batonio.
«Они, наверное, думали, что воинские захоронения в Европе только советских воинов. Если бы там были могилы наших дедов, то сейчас скакали бы тут на костях», — добавил Александр.
«А что такого? Нет, на Украине нет фашизма, и у вас не будет, не переживайте», — с сарказмом прокомментировала Anna.
«То есть забеспокоились только потому, что там в основном могилы союзников и только один русский. Было б большинство русских, даже бы и не заметили», — задумался один из участников обсуждения.
«А то, что в куче других стран сносят памятники советскому солдату и поганят писаниной, это нормально, тишина!..» — возмутилась Олеся.
«Пусти козла в огород…» — отреагировала Лиля С.
«Сейчас придумают, что это русские так украинцев подставляют», — предположил Alex D.
«Ну как, кто [это сделал]? Те, кого вы любезно пригласили в свою страну! Помогаете этим людям с жильем, едой, возможно, работой! А это ответная благодарность! Надеюсь, эти люди будут найдены, осуждены и отправлены на исправительные работы на то самое кладбище! Пусть стирают творение рук своих и приводят все в порядок. Вот тогда, оценив по достоинству «плоды своей работы», у них пропадёт желание гадить за спиной!» — пишет Belusha.
«Преспокойно закроют дело через неделю…» — предположил «День Z».
«Они не могут понять, как можно осквернять память покойных! И не хотят понять, что чувствуют люди, над которыми столько лет измываются, убивают детей…» — отметил Y. I.
«Они называют отвратительным осквернение только потому, что там практически нет русских солдат. Иначе бы воспользовавшись случаем, снесли бы. До этого европейцев что-то не беспокоили акты глумления над мемориалами в честь борцов с фашизмом», — написала Светлана И.
«Действительно, кто мог нарисовать украинские флаги и свастику?..» — не без сарказма поинтересовался war and peace.
«Забавно, что голландцы в комментариях пишут, что «на такую мерзость способны только русские, чтобы нас разобщить». Какое дно», — возмутился Влад.
«Может, хоть теперь им в мозг войдёт понимание, что такое нынешний украинский режим», — задумался один из участников обсуждения.
«И выводы опять не будут сделаны… Все всё проглотят!!!» — подытожила Ksana К.