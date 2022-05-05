5 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что неизвестные осквернили военное кладбище возле города Неймеген в Нидерландах.

Оксана Переможенко, , 14:12 — REGNUM Неизвестные осквернили военное кладбище возле города Неймеген в Нидерландах, сообщает 4 мая информационный портал NU. nl.

Нидерланды Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На могильных плитах и стенах кладбища, на котором захоронены британские, канадские и австралийские военнослужащие, погибшие в годы Второй мировой войны, вандалы нарисовали свастики, украинские флаги и антироссийские лозунги. На данный момент местная полиция не установила подозреваемых.

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Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram.

«Уверен, что и не установит [полиция виновных]. И устанавливать не будет», — отреагировал «Отец Онуфрий».

«Так наглядно показывается европейским лидерам, кому они посылают оружие (во имя мира) и что фашизма на Украине нет!» — написал Алексей.

«Вот ведь беда, — и на русских не свалить… Уж больно все очевидно!» — с сарказмом добавила Елена.

«Ну, ничего, потерпите. Вы долгое время не видели возрождения фашизма на Украине, не видели, как людей жгли, как на площадях прыгали с призывами, как факельные шествия проходили. Теперь они пришли к вам в дом и скоро у вас начнётся прозрение. Это только цветочки — ягодки впереди…» — пишет Наталья.

«Гм… Странно, кто бы это мог быть? Может монголы или африканцы…» — смеется Dmitriy.

На Украине Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

«Сами себя выдают. Вот пусть голландцы и задумаются. И британцы — тоже», — написала Мария.

«Что вырастили, то и ешьте…» — отреагировал batonio.

«Они, наверное, думали, что воинские захоронения в Европе только советских воинов. Если бы там были могилы наших дедов, то сейчас скакали бы тут на костях», — добавил Александр.

«А что такого? Нет, на Украине нет фашизма, и у вас не будет, не переживайте», — с сарказмом прокомментировала Anna.

«То есть забеспокоились только потому, что там в основном могилы союзников и только один русский. Было б большинство русских, даже бы и не заметили», — задумался один из участников обсуждения.

«А то, что в куче других стран сносят памятники советскому солдату и поганят писаниной, это нормально, тишина!..» — возмутилась Олеся.

«Пусти козла в огород…» — отреагировала Лиля С.

«Сейчас придумают, что это русские так украинцев подставляют», — предположил Alex D.

«Ну как, кто [это сделал]? Те, кого вы любезно пригласили в свою страну! Помогаете этим людям с жильем, едой, возможно, работой! А это ответная благодарность! Надеюсь, эти люди будут найдены, осуждены и отправлены на исправительные работы на то самое кладбище! Пусть стирают творение рук своих и приводят все в порядок. Вот тогда, оценив по достоинству «плоды своей работы», у них пропадёт желание гадить за спиной!» — пишет Belusha.

«Преспокойно закроют дело через неделю…» — предположил «День Z».

«Они не могут понять, как можно осквернять память покойных! И не хотят понять, что чувствуют люди, над которыми столько лет измываются, убивают детей…» — отметил Y. I.

Военное кладбище возле города Неймеген Orange2000

«Они называют отвратительным осквернение только потому, что там практически нет русских солдат. Иначе бы воспользовавшись случаем, снесли бы. До этого европейцев что-то не беспокоили акты глумления над мемориалами в честь борцов с фашизмом», — написала Светлана И.

«Действительно, кто мог нарисовать украинские флаги и свастику?..» — не без сарказма поинтересовался war and peace.

«Забавно, что голландцы в комментариях пишут, что «на такую мерзость способны только русские, чтобы нас разобщить». Какое дно», — возмутился Влад.

«Может, хоть теперь им в мозг войдёт понимание, что такое нынешний украинский режим», — задумался один из участников обсуждения.

«И выводы опять не будут сделаны… Все всё проглотят!!!» — подытожила Ksana К.