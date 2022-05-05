Кемерово, 5 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области принято уже 29 181 заявление на получение пособий для семей на 42 230 детей от 8 до 17 лет. Об этом сообщило региональное отделение Пенсионного фонда России.

(сс) TheVirtualDenise Семья

В ПФР уточнили, что большинство заявлений (28 862) направлено дистанционно через портал госуслуг, 154 заявления подано в МФЦ и 165 — в клиентских службах отделения.

Напомним, пособие на детей от 8 до 17 лет выплачивается малообеспеченным семьям.