Кабул, 5 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай встретился с послом России в Кабуле Дмитрием Жирновым. Об этом он написал в Twitter.

Афганистан

Встреча состоялась после заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Хамид Карзай и Абдулла Абдулла заинтересованы в обсуждении с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вопроса формирования инклюзивного правительства, сообщает телеканал Afghanistan International.

Лавров сказал, что Россия выступает за переговоры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Карзаем и Абдуллой.

По данным ТАСС, Хамид Карзай по-прежнему остаётся видной фигурой в афганской политике, несмотря на приход талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

В последние месяцы министры иностранных дел ряда стран и другие официальные лица встречались с экс-президентом Карзаем во время визитов в Кабул.

Карзай неоднократно призывал к созыву Лойя джирги (всеафганского совета старейшин — прим. ИА REGNUM) для решения афганского кризиса. В то же время, официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также объявил, что вскоре будет проведён «афганский форум» для обсуждения проблемы Афганистана. Есть предположения, что предстоящая встреча и есть Лойя джирга, проведения которой желают Карзай и некоторые другие политики.