Мадрид, 5 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Испании задержали популярного блогера Анатолия Шария. Об этом 5 мая сообщил телеграм-канал Службы безопасности Украины.

Westmclaren Анатолий Шарий

Анатолий Шарий — популярный украинский видеоблогер c аудиторией около 3 млн подписчиков. На Украине его подозревают в государственной измене.

По данным СБУ, Шарий был задержан в Испании.

«Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с офисом генерального прокурора, международными партнёрами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», — говорится в информации канала.