Барселона, Испания, 5 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в испанской Барселоне, сделал в своём телеграм-канале пост с комментарием фотографии своей супруги Ольги Шарий. Пост был размещён спустя несколько часов после сообщения Службы безопасности Украины о «задержании» Шария.

Sharij.com.ua Анатолий Шарий

«И правда комедия», — написал Шарий, комментируя пост своей супруги Ольги Шарий, в котором она выложила фотографию кормящегося с рук попугая и надписью «Попугаи в Барселоне — с номерками и едят хлеб с рук. Комедия».

Своё «задержание» блогер пока не прокомментировал.