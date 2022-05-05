Киев, 5 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Подозреваемый киевским режимом в государственной измене блогер с Украины Анатолий Шарий задержан на территории Испании. Об этом 5 мая сообщает Служба безопасности Украины в своем телеграм-канале.

Sharij.com.ua Анатолий Шарий

«Правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария 4 мая 2022 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что блогера смогли задержать благодаря тесному взаимодействию СБУ с офисом украинского генерального прокурора и международными партнерами, при проведении «многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей». Кроме того, отмечается, что в данный момент в отношении Шария ведутся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Помимо этого, в СБУ уточнили, что блогера в Киеве подозревают в совершении преступлений по двум статьям: «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». При этом добавляется, что украинские спецслужбы считают, что Шарий вел «противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины» в сфере информации.

«Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А. Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины», — также утверждается в сообщении.

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