Ереван, 5 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Масштабы протестных акций, продолжающихся в Ереване более двух недель, являются малочисленными, что позволяет говорить об отсутствии общественного запроса на отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 5 мая заявил депутат парламента республики от правящей партии «Гражданский договор» Ваагн Алексанян.

ИА REGNUM Шествие по Еревану

«Я думаю, ответ очевиден. Потому что такого общественного требования нет», — заявил политик.

По его мнению, широкие слои населения не присоединились к протестам. Алексанян считает, что движение «Сопротивление», созданное оппозиционными партиями, близится к завершению.

Напомним, непрекращающиеся протестные акции в Ереване начались 17 апреля и активизировались с 1 мая. К оппозиционным партиям присоединились студенты. Протестующие перекрывают движение на улицах. Они считают, что переговоры армянских властей с представителями Турции и Азербайджана несут угрозу для жителей Армении и Нагорного Карабаха.