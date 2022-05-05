Сеул, 5 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи рассматривает возможность увеличения помощи Украине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра торговли Ё Хан Гу.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Данное заявление он сделал 4 мая в ходе виртуальной встречи с представителями торговых служб 17 стран, включая Украину, Германию, Францию, Австралию и Японию.

Напомним, ранее Южная Корея предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму $40 млн.

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«Мы рассматриваем возможность дальнейшего расширения помощи Украине», — заявил министр торговли Южной Кореи.

Он сказал, что Южная Корея объединит усилия с международным сообществом и будет поддерживать тесную координацию для быстрого разрешения кризиса.