* АУЕ — запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Кировский районный суд Санкт-Петербурга запретил песни исполнителей Инстасамка и Дима Князь, содержащие информацию и изображения, пропагандирующие противоправное поведение и субкультуру «АУЕ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признанной экстремистским сообществом. Об этом 5 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Скриншот с YouTube Инстасамка

В суд с административным исковым заявлением обратился заместитель военного прокурора 301-й военной прокуратуры. Истец просил признать видеоклипы и тексты песен про АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от Инстасамки и Димы Князя запрещенными, так как они содержат нецензурные выражения, информацию и изображения, пропагандирующие противоправное поведение и субкультуру, ориентированную на внедрение в повседневную жизнь «воровского и криминального» стиля общения и поведения.

«Суд сказал, что информация распространяет идеологию неформального молодежного криминализованного движения «АУЕ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пропагандирует философию «воров в законе» и тюремные «понятия», ставя их выше законодательства Российской Федерации, тем самым подрывает авторитет легитимных органов исполнительной и судебной власти и требования удовлетворил», — подытожили в ОПС.

* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)