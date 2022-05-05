Восточный Иерусалим, Палестина, 5 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Подразделения израильской полиции оцепили корпус зданий мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима. Об этом 5 мая сообщает Al-Mayadeen.

Israel Police Полиция Израиля в масках

По данным журналистов, полиция применила против собравшихся во дворе мечети палестинцев слезоточивый газ и резиновые пули. По предварительным данным, в ходе столкновений с полицией ранения получили десятки человек.

Отмечается, что таким образом полиция объясняет свои действия необходимостью обеспечения безопасности в районе мечети Аль-Акса для проведения экскурсий. По тем же причинам полиция перекрыла ряд улиц Иерусалима и закрыла палестинцам доступ в район Храмовой горы и других районов в центре города, отмечают журналисты.