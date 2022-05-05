Симферополь, 5 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Медицинские работники из Республики Крым отправляются в Донбасс для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР, сообщил 5 мая в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Минобороны России Военные медики

«Сегодня встретился с крымскими медработниками-добровольцами, которые отправятся на Донбасс для оказания профессиональной помощи жителям республик. Среди них врачи разных специальностей, медицинские сестры и санитары», — написал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что помощь особенно важна сегодня, когда народ Донбасса отстаивает свою свободу.

«Сегодня консолидируются все силы для поддержки нашей армии, мирного населения освобожденных от нацизма территорий Украины. Крымчане не стоят в стороне, ведь мы хорошо помним, как и нас в свое время не оставили один на один с проблемами», — подчеркнул Аксёнов.

Глава Крыма поблагодарил крымских медиков за мужество и пообещал оказать максимальное содействие.