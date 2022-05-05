Казань, 5 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Татарии 6 мая ожидается сильный ветер порывами до 18 м/с. В ночные часы возможны заморозки до — 5 °C, сообщают региональные метеослужбы.

stnmedia.ru Холодно

По данным синоптиков, в ночь на 6 мая на территории Татарии местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем осадков не ожидается. Ветер сильный западный, северо-западный порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…—5 °C, днем — +7…+12 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, понижение температуры в Ростовской области ожидается в ночные и утренние часы 6, 7 и 8 мая.

Читайте также: В Ростовской области сохранятся ночные заморозки