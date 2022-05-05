Донецк, 5 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел городов Донецк и Ясиноватая. Об этом 5 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Обе атаки зафиксированы одновременно, в 11:09. С позиций в Авдеевке по Ясиноватой было выпущено четыре ракеты из установки «Град». Из Новомихайловки по Петровскому району Донецка — четыре артиллерийских снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли населённый пункт Минеральное.