Пермь, 5 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Пермском крае с 30 апреля по 3 мая произошло 107 пожаров, из них 30 ландшафтных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

С начала пожароопасного сезона (19 апреля) в двух случаях из-за горения сухой травы огонь перекинулся на жилые дома. такие пожары зафиксированы в Култаевском сельском поселении и Орджоникидзевском районе Перми.

В дачных массивах и населённых пунктах организовано патрулирование. Сотрудники Госпожнадзора проверяют соблюдение требований пожарной безопасности. Собственники земли обязаны своевременно убирать мусор и сухую растительность на участках. Кроме этого, установлены требования по использованию открытого огня. За нарушение правил при использовании открытого огня возбуждено 21 административное дело.