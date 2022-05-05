Бухарест, 5 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Правительство Румынии приняло нормативный акт, который предусматривает масштабный ремонт и укрепление зданий, являющихся потенциально опасными из-за их неустойчивости во время землетрясений. Об этом 5 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, новая программа рассчитана на несколько лет. Для этого из государственного бюджета планируется выделить сначала более 217 млн евро, а на завершающем этапе — до 350 млн евро.

«У нас есть более 2000 зданий в Бухаресте и не менее 400 других зданий в стране, которые нуждаются в сейсмическом укреплении, — констатировал министр развития инфраструктуры Румынии Аттила Чеке. — Учитывая, что за последние тридцать лет мы модернизировали всего несколько десятков строений, нововведение обещает быть поистине революционным».

Напомним, практически вся территория Румынии, за исключением нескольких областей, находится в сейсмически активной зоне. Ежегодно здесь фиксируется до 150 землетрясений средней магнитудой.