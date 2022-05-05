В Красноярске эвакуировали суды
Красноярск, 5 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Суды эвакуировали 5 мая в Красноярске из-за сообщений о «минировании». Об этом сообщают местные массмедиа.
Иван Шилов ИА REGNUM
Интернет
По данным портала Gornovosti, на почту сразу нескольких судов пришли письма с сообщениями о подозрительных предметах. По информации пресс-службы краевого суда, эвакуировали суды Железнодорожного, Свердловского, Советского районов, краевой суд, Арбитражный суд края.
Добавим, также в СМИ и соцсетях распространяется информация об эвакуации одной из школ Красноярска.
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