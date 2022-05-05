Сеул, 5 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В столице Южной Кореи возобновится движение общественного транспорта в ночное время. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии Сеула.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вагон метро

По их словам, с июня текущего года метрополитен будет работать до часу ночи.

Соответствующее решение было принято на фоне протестов общественности в связи с нехваткой такси в ночное время после ослабления антиковидных мер.

Известно, что работа общественного транспорта в ночное время была приостановлена с 1 апреля 2020 года.

С 9 мая будет восстановлено расписание ночных автобусов, сокращенное из-за пандемии коронавируса.

Количество такси, курирующих в ночное время, также будет увеличено с нынешних 2300 до 5000.