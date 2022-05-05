Донецк, 5 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 5 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Отмечается, что обстрел Минерального со стороны украинских боевиков был зафиксирован 11:03 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункты выпустили 10 ракет из М-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее попавший в плен украинский военный рассказал, что у американского и британского оружия, поставленного Украине, истекли сроки хранения и часто случались осечки.