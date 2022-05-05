Екатеринбург, 5 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. На Среднем Урале будут судить менеджера по закупкам коммерческой организации. Мужчина уклонился от уплаты 14 млн. рублей таможенных платежей, сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, в период с мая 2019 по февраль 2020 года обвиняемый подавал в Уральскую электронную таможню недостоверные декларации на товары. Таким образом мужчине удалось беспошлинно ввезти на территорию России акустомагнитные бирки, используемые в противопожарных системах. Ущерб государству составил 14 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга.