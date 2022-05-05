* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, 5 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В связи с пыльными бурями в южных провинциях Афганистана спецпредставитель президента Ирана в Афганистане заявил, что его страна готова передать свои знания талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы предотвратить экологический кризис. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Песчаная буря

Хасан Каземи Коми подчеркнул, что необходимо обеспечить сохранность воды, поступающей из Афганистана в Иран, чтобы предотвратить подобные проблемы.

Сообщения из южного Афганистана указывают на то, что пыльные бури нанесли ущерб сельскохозяйственным угодьям, солнечным батареям и плодовым деревьям. Спецпредставитель президента Ирана выразил свою обеспокоенность по этому поводу и заявил, что страны региона должны вместе преодолеть экологические вызовы.

В заметке, которую он разместил в «Твиттере», помимо сообщения о готовности его страны поделиться опытом для предотвращения экологического кризиса, он также упомянул о поступлении воды в Иран из Афганистана.

Напомним, вопрос Гильменда является одним из самых спорных в ирано-афганских отношениях.

Иран и Афганистан подписали соглашение об использовании вод реки Гильменд в 1972 году, согласно которому определяется годовой объём воды, поступающей в Иран из реки Гильменд, но Иран не удовлетворён количеством поступающей воды.

Хасан Каземи Коми выразил надежду, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «заглянут в будущее, чтобы исправить ошибки прошлого».